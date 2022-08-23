Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak
Arabam.com Konyaspor Kulübü, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe ile karşılaşacakları maçın, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fikstür gereği, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır."
Açıklamada ayrıca, kombinesi olan taraftarların PassoLig kartlarına maç biletleri tanımlanacak, müsabakanın biletleri kısa süre içerisinde satışa çıkacak.
Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçı hakkında bilgilendirme… pic.twitter.com/isBsxTtYEy— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) August 23, 2022
Etiketler: Konyaspor Fenerbahçe Eskişehir
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