Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Murat Çolak da 25-28 Ağustos tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek olan UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi eleme turu müsabakalarında görev alacak.