Bornova Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki antrenmana katılan Ayda ve Atakan, bir süre basketbolcularla sohbet edip, oyunlar oynadı.

Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları ile başantrenör Faruk Beşok'un imzaladığı formayı giyen Atakan, oyuncularla tek pota maç yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor. Bugün de takımımızın taraftarı olan Atakan ve Ayda'yı ağırladık. Hem onlar hem de biz çok mutlu olduk."

Oyunculara da seslenen İduğ, "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig'e çıkalım." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]