Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ali Başoğlu, ilkokul 8. sınıfta okuyan kızı Elmas'ın, COVID-19 sürecinde bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmesinin zararlı olacağını düşünerek sporla ilgilenmesini istedi.

Babasının yönlendirmesiyle muaythai sporuna başlayan Elmas, ilk başlarda isteksiz olsa da zamanla kendisini geliştirerek çok sayıda başarıya imza attı.

Antalya'da 31 Ocak-6 Şubat'ta düzenlenen Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak milli forma altında madalya almanın gururunu yaşayan Elmas, Ankara'da 21-28 Mart'ta gerçekleştirilen U23 Ümitler, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda da altın madalya elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Dünya şampiyonluğuyla mutluluğunu taçlandırmak istiyor

Başarısıyla hem ailesinin hem de hocalarının yüzünü güldüren Elmas, 2021'den bu yana muaythai ile ilgilendiğini söyledi. Elmas, her gün üç antrenman yaparak Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini vurguladı.

"Salgın döneminde karantinaya girmiştik. Çok fazla bilgisayarda zaman geçirmeyeyim diye babam spora yazdırdı. İlk başlarda bu sporu sevmemiştim. Zamanla Ali hocam sevdirdi. Çok çalıştım. Salon evim olmuştu. Avrupa şampiyonu olunca çok mutlu oldum, dünya şampiyonasında da bu mutluluğu yakalamayı planlıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ali Çiloğlu: Bundan sonraki hedefimiz eylülde yapılacak dünya şampiyonası

Elmas'ın antrenörü Ali Çiloğlu da salonda sporcuları belli hedefler doğrultusunda bir yerlere getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çiloğlu, salonda 50 öğrencinin olduğuna değindi.

"Aralarında Türkiye derecesi almış kişiler var. Müsabakalar öncesi Elmas ile çok yoğun çalıştık. Direnci, dayanıklılığı çok iyiydi. 'Ben bu işi yapacağım' dedi, gerçekten de başardı."

[Fotoğraf: AA]

Çiloğlu, altın madalyanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

"Elmas, Türk bayrağını dalgalandırdı, İstiklal Marşı okuttu. Bundan sonraki hedefimiz, eylülde yapılacak dünya şampiyonası. Oraya da 4 sporcuyla katılacağız. Çalışmalarımız çocukların okullarını, derslerini aksatmadan devam edecek. Dünya şampiyonası biraz zor. Orada çok iyi olmamız lazım. Öğrencilerime güvenim tam."

Baba Ali Başoğlu da kızının bu kadar başarılı olacağına inanamadığını söyledi. Mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Başoğlu, kızının dünya şampiyonasında da iyi bir derece almasını beklediklerini dile getirdi.