Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu muaythai milli sporcularını tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 104 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 32’si altın, 47’si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan muaythai milli sporcuları için tebrik mesajı yayımladı.
"Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
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