Bakan Kasapoğlu, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 32’si altın, 47’si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan muaythai milli sporcuları için tebrik mesajı yayımladı.

"Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."