Derbinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
2 Nisan Pazar
13.30 Hangikredi Ümraniyespor - arabam.com Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Bitexen Giresunspor - Corendon Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
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