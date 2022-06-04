Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen organizasyonda Muaythai Milli Takımı, büyükler elit klasmanda 4 altın, 4 gümüş 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile 81 ülke içerisinde puan sıralamasında birinci sırayı elde etti.

Federasyon, yayımladığı mesajında başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile 81 ülke içerisinde birinci olan Muaythai Milli Takımı'nı tebrik etti.

"Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Büyükler Elit Klasmanı'nda 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz toplam 18 madalya ile puan sıralamasında dünya şampiyonu olan milli takımımızı kutluyorum."

Hasan Yıldız: Tüm dünyada gıpta ile izlenen ülke olmanın gururunu yaşıyoruz

ATürkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 81 ülke içerisinde birinci olmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

"İlklerin federasyonundan bir ilk daha yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Muaythai Milli Takımımız 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile 81 ülke içerisinde dünya şampiyonu olmuştur. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, Muaythai Milli Takımımız tarih yazmıştır, tüm dünyada gıpta ile izlenen ülke olmanın gururunu yaşıyoruz."

Hasan Yıldız, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirtti.

"Sistematik çalışmayla yıllardır iyi muaythai yapan dünya ülkelerini hep yakından takip ederek, altyapıya önem verdik. Antrenör, teknik ekip donanımını zirveye çıkardık. Yönetimsel anlamda tam bir bütünlük sağlayarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bu gururu yaşamanın kıvancı içerisindeyiz. Bu büyük başarımızı başta ülkemiz için can veren şehitlerimize armağan ediyoruz. Dualarını esirgemeyen tüm ülkemiz insanına armağan ediyoruz. Bu başarıyı cennet ülkemize yaşatan asil milletin asil çocuklarının alınlarından öpüyoruz."﻿