Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 31 yaşındaki Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Litvanyalı oyuncu, geçen sezon 8 gol atma başarı göstermişti.

HOŞ GELDİN ARVYDAS NOVIKOVAS



Kulübümüz son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/mCp2EauYTb — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) June 4, 2022

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün hafta içi prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ersan Parlatan ile görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Genel kaptan Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

Teknik direktör konusunda bir türlü sonuca varamayan Samsunspor’da Genel Kaptan Cenk İşler ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

"Teşekkürler Cenk İşler. Kulübümüzde genel kaptan olarak çalışan eski futbolcumuz Cenk İşler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."