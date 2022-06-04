Kulüpten yapılan veda mesajı açıklamasında, Tuğba Şenoğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

"14 yaşından bu yana ailemizin bir parçası olan, altyapımızın Türk voleyboluna armağan ettiği kıymetli isimlerden biri Tuğba'ya veda ediyoruz. VakıfBank formasıyla Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, 5 kupalı efsane sezonumuzun hikayesinde çok özel bir yere sahip olan yıldız smaçörümüzün yurt dışında da ülkemizi ve VakıfBank'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. VakıfBank kapısından tekrar gireceği güne kadar veda ettiğimiz Tuğba Şenoğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. O güne dek kalplerimiz beraber atacak. Sevgilerimizle."