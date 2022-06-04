Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 45 yaşındaki Farke 2025’e kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Farke 2015-2017 yıllarında Borussia Dortmund’un ikinci takımını çalıştırdıktan sonra 2017-2021 yıllarında İngiltere’de Norvich City’de görev yaptı.

2022’in başında Rusya’da Krasnodar kulübüyle 2 yıllık anlaşma imzalayan Farke, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı mart ayında Krasnodar ile sözleşmesini feshetti.

Borussia Mönchengladbach geçen sezonu 10. sırada tamamlanmasının ardından teknik direktör Adi Hütter’in görevine son verilmişti.