Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borussia Mönchengladbach’ta Daniel Farke dönemi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach’da teknik direktörlük görevine Daniel Farke’nin getirildiği duyuruldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 45 yaşındaki Farke 2025’e kadar sürecek sözleşmeye imza attı.
Farke 2015-2017 yıllarında Borussia Dortmund’un ikinci takımını çalıştırdıktan sonra 2017-2021 yıllarında İngiltere’de Norvich City’de görev yaptı.
2022’in başında Rusya’da Krasnodar kulübüyle 2 yıllık anlaşma imzalayan Farke, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı mart ayında Krasnodar ile sözleşmesini feshetti.
Borussia Mönchengladbach geçen sezonu 10. sırada tamamlanmasının ardından teknik direktör Adi Hütter’in görevine son verilmişti.
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