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Spor
AA 18.08.2023 10:52

MotoGP'de heyecan Avusturya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası, Avusturya'da düzenlenecek sezonun 10. etabıyla devam edecek.

MotoGP'de heyecan Avusturya'da sürecek
[AA Arşiv]

Avusturya'nın Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek. Yarış ise 20 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia 4, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi 2, LCR Honda Castrol takımından İspanyol Alex Rins, Prima Pramac'tan vatandaşı Jorge Martin ve Aprilia takımının İspanyol pilotu Aleix Espargaro birer kez birincilik elde etti.

Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 214 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 173

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 167

4. Brad Binder (Güney Afrika): 131

5. Johann Zarco (Fransa): 122

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