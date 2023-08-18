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Spor
AA 18.08.2023 10:41

Süper Lig ve 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları 18 Ağustos Cuma günü yapılacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig ve 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

Trendyol 1. Lig:

18 Ağustos Cuma:

21.00 Ahlatcı Çorum FK- Bitexen Giresunspor (Çorum Şehir)

19 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bodrumspor FK- Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.15 Ümraniyespor-Göztepe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)

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