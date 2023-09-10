Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.09.2023 19:10

MotoGP San Marino Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sinde, Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu.

MotoGP San Marino Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı
[Fotograf: Reuters]

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.

Dün pole pozisyonunu ve sprint yarışını ilk sırada tamamlayan Martin, bugünkü yarışı da baştan sona üstün götürerek 41:33.4210'luk derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Liderin 1.350 saniye gerisinden Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ikinci; liderin 3.812 saniye ardındaki Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia üçüncülük elde etti.

Bagnaia, 283 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 247 puanla Martin izledi.

Sezonun 13. yarışı Hindistan Grand Prix'si 24 Eylül'de düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 283 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 247

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 218

4. Brad Binder (Güney Afrika): 173

5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

ETİKETLER
Motor Sporları Motosiklet Yarışı
Sıradaki Haber
Ali Gürbüz Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste ikinci kez başpehlivan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
Okullar yarın açılıyor
20:06
Tokat'ta orman yangını
19:55
Denizli'de düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı
19:26
Fas'ta depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122 oldu
20:05
Çanakkale'de zirai alanda yangın çıktı
18:31
Pendik'te havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
FOTO FOKUS
Çanakkale'de zirai alanda yangın çıktı
Çanakkale'de zirai alanda yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ