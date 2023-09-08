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Spor
AA 08.09.2023 14:19

MotoGP heyecanı San Marino'da

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışına San Marino ev sahipliği yapacak.

MotoGP heyecanı San Marino'da
[Fotograf: AA]

Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenecek organizasyonun sıralama turları ve sprint yarışı yarın gerçekleştirilecek. Sıralama turları TSİ 11.50'de, 13 turluk sprint yarışı da TSİ 16.00'da başlayacak.

27 turluk San Marino Grand Prix'sinin startı ise 10 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Geçen sezon şampiyon olan, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Francesco Bagnaia, 3 Eylül'deki Katalonya Grand Prix'sinde geçirdiği kazaya rağmen hafta sonu Ducati Lenovo takımının kadrosunda yer alacak.

Şampiyonanın geride kalan bölümünde Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ve Jorge Martin'in (Prima Pramac) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

San Marino Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 260 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 210

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 189

4. Brad Binder (Güney Afrika): 166

5. Aleix Espargaro (İspanya): 154

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