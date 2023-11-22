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Spor
DHA 22.11.2023 02:44

Montella: Birincilik ve lider döndüğümüz için çok mutluyuz

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Birincilik ve lider döndüğümüz için çok mutluyuz. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. En önemlisi geldiğimden beri ikinci yarılarda reaksiyon göstermemiz" açıklamasını yaptı.

Montella: Birincilik ve lider döndüğümüz için çok mutluyuz
[Fotograf: AA]

Ay-Yıldızlı ekip Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024’e lider katılmayı garantiledi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını vurgulayan Montella, “Birincilik ve lider döndüğümüz için çok mutluyuz. Sizin tarafınızdan takıma çok fazla iltifatlar yağdı. Takıma ne kadar güvendiğimiz apaçık ortada. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. En önemlisi geldiğimden beri ikinci yarılarda reaksiyon göstermemiz. Sahada daha fazla ağırlığımızı koymaya başladık. Bu tür reaksiyonları göstermek bizim için önemli. Mutluyum. Berabere kalıp lider bitirdiğimiz için mutluyuz. Bu bizim için çok önemli” diye konuştu.

Montella: Birincilik ve lider döndüğümüz için çok mutluyuz

"Hakemlerle ilgili yorum yapmam"

Karşılaşmanın hakemi ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam şu yanıtı verdi:

“Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı yorum yapmam. Dışarıdan yargılamak kolay oluyor. İsteyerek bir takımı öne çıkarmış gibi görünse de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bazı pozisyonlarda farklı açılarla yorumlayıp karar verdi. Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Büyük hatalar yaptığını da düşünmüyorum.”

Almanya'ya lider gidiyoruz
Almanya'ya lider gidiyoruz

"Cenk Tosun'un eksikliğini yaşadık"

Santrfor pozisyonundaki eksikliklerle ilgili bir soruya Montella, “Bu maçta Cenk Tosun’un eksikliğini şöyle yaşadık. 2 gol atmıştı. Enes Ünal da gelecekte değerlendirebileceğimiz bir oyuncu. Ne kadar değerli olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Montella: Birincilik ve lider döndüğümüz için çok mutluyuz

"Kaleci konusunda gönlüm rahat"

Montella, kaleci Altay Bayındır hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası çok genç bir kaleci. Ne kadar iyi bir kaleci olduğunu kendi gösterdi. Yaşına göre önemli bir deneyimi var. Orada deneyim kazanınca devamlı oynama şansı bulur. Sonrasında ne kadar değerli olduğunu gösterecektir. Kaleci konusunda gönlüm çok rahat. Uğurcan iki iyi maç oynadı. Sakatlanmasa devam edecekti. Mert ve Ertaç da var. O da iyi bir kaleci olduğunu gösteriyor. Bu konuda gönlüm rahat."

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A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella EURO 2024
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