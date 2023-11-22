Avrupa Kısa Kulvar Master Şampiyonası Ahmet Nakkaş'tan altın madalya

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde düzenlenen organizasyonda Ahmet Nakkaş, 200 metre serbestte 60-64 yaş kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti.
Tolga Öcal ise 100 metre sırtüstü 40-44 yaş kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Portekiz’in Madeira kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Master Yüzme Şampiyonasında, Ahmet NAKKAŞ 200 metre serbestte 60-64 yaş kategorisinde Avrupa rekoru kırarak Avrupa Şampiyonu olmuştur Sporcumuzu tebrik ederiz. pic.twitter.com/NmORurrtum— Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) November 21, 2023