Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.11.2023 00:12

Avrupa Kısa Kulvar Master Şampiyonası Ahmet Nakkaş'tan altın madalya

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Master Yüzme Şampiyonası'nda Ahmet Nakkaş, 200 metre serbestte altın madalya kazandı.

Avrupa Kısa Kulvar Master Şampiyonası Ahmet Nakkaş'tan altın madalya

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde düzenlenen organizasyonda Ahmet Nakkaş, 200 metre serbestte 60-64 yaş kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Tolga Öcal ise 100 metre sırtüstü 40-44 yaş kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.


Sıradaki Haber
Hasan Arat: PSG ile prensip anlaşmasına vardık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
00:27
Tır ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
23:53
Netanyahu: Geçici ateşkes sağlanması halinde bile Hamas'la savaşa devam edeceğiz
00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail sende atom bombası var
23:39
Netanyahu: Esir takası anlaşması kapsamında Kızılhaç Gazze’deki esirleri ziyaret edecek
23:36
İsrail ordusu Gazze'de bazı noktalardan çekildi
Zigana'da kar etkili oldu
Zigana'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ