Cardiff'te Türk Milli Takımı coşkusu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.45'te Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka öncesi Cardiff meydanında toplanan Türk taraftarlar, tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı.

Türk bayraklarıyla yüzlerce vatandaşın toplandığı alanda güvenlik önlemlerinin de alındığı görüldü.

"Buradaki Türk taraftarlar ile gurur duydum"

Müsabakayı stadyumda izleyeceğini aktaran Bülent Ekrem, "Türkiye Milli Takımı'nın Galler'e gelmiş olması bizi gururlandırıyor. İngiltere'de yaşıyoruz, Türkiye'yi desteklemeye geldik. Her zaman, her yerde gidiyoruz. Buradaki Türk taraftarlar ile gurur duydum. Biz erken geldik, saat 2'den beri buradayız. Londra'nın, Avrupa'nın her yerinden gelen Türk taraftarlar var. Onlarla birlikte maça doğru gideceğiz, heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarlar daha sonra toplu bir şekilde maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'na doğru hareket edecek.