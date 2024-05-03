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Ekonomi
TRT Haber 03.05.2024 14:40

KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Kur Korumalı Mevduat hesaplarının büyüklüğü geçen hafta 8 milyar 441 milyon lira düşüşle 2 trilyon 258 milyar liraya geriledi.

KKM hesaplarından çıkış sürüyor
[Fotograf: AA]

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında, geçen yılın ağustos ayından bu yana aralıksız düşüş sürüyor.

Geçen hafta hesaplardan 8 milyar 441 milyon liralık daha çıkış yaşandı. Böylece hesapların toplam büyüklüğü 2 trilyon 258 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası rezervleri de 124 milyar 80 milyon dolar oldu. Bunun 64 milyar 967 milyon doları döviz, 59 milyar 113 milyon doları da altın rezervlerinden oluştu.

Öte yandan yurt dışındaki yerleşik kişilerin Devlet iç Borçlanma Senedi alımları da sürdü. Yabancıların DİBS stoku, 2 yılın zirvesine çıkarak 3 milyar doları aştı. Bu dönemde yabancıların elindeki hisse senedi stoku da 38 milyar dolara dayandı.

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