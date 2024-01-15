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Spor
AA 15.01.2024 10:10

MKE Ankaragücü'nün Türkiye Kupası'ndaki rakibi Rizespor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MKE Ankaragücü'nün Türkiye Kupası'ndaki rakibi Rizespor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak maç, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda ise TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1'le geçti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da karşılaşan iki takım, sahadan 1-1 berabere ayrılmışlardı.

Söz konusu maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası ligde beş maç ceza alan MKE Ankaragücü, iki karşılaşmanın ardından kupada taraftarıyla bir araya gelecek. Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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