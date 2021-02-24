Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanması durumunda 11 Mart Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağan genel kurul, 18 Mart Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.