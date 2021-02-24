Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursaspor'da 2 koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 2 oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yine pozitif vaka şoku yaşanıyor.
Yeşil-beyazlı kulüp, 25 Şubat Perşembe günü Bursa’da oynanacak olan Menemenspor maçı öncesinden yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
"Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır."
Bilgilendirme | Covid-19 PCR testleri hakkında pic.twitter.com/gP7ic7ByWV— Bursaspor (@BursasporSk) February 24, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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