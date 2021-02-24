TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yine pozitif vaka şoku yaşanıyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, 25 Şubat Perşembe günü Bursa’da oynanacak olan Menemenspor maçı öncesinden yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır."