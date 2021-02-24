Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı, salgın koşulları gereği çevrim içi olarak internet ortamında düzenlenecek.

Divan kurulu toplantısını üyeler ve taraftarlar, kulübün YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek.



