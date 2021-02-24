Açıklamada, sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle ve direkt kırmızı kart ile ihraç edildiği, bu sebeple Disiplin Kurulu kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

Karşılaşmada kural hatası yapılıp yapılmadığı konusunda ise yetkinin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda olduğu kaydedildi.

İstanbulspor, Yılport Samsunspor karşılaşmasında Eduart Rroca'nın daha önce sarı kartı olmamasına rağmen ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildiği yönünde itirazda bulunmuştu.