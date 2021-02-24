Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tahkim Kurulu'ndan İstanbulspor'a ret
TFF Tahkim Kurulu, İstanbulspor'un Arnavut futbolcu Eduard Rroca hakkında cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddetti.
Açıklamada, sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle ve direkt kırmızı kart ile ihraç edildiği, bu sebeple Disiplin Kurulu kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.
Karşılaşmada kural hatası yapılıp yapılmadığı konusunda ise yetkinin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda olduğu kaydedildi.
İstanbulspor, Yılport Samsunspor karşılaşmasında Eduart Rroca'nın daha önce sarı kartı olmamasına rağmen ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildiği yönünde itirazda bulunmuştu.
Sıradaki Haber
Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz