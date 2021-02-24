Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijlileri arasında kabul edilen ödüller, 2020'nin en başarılı sporcu ve kulüplerine verilecek.

Yılın erkek sporcusu ödülü için atletler Armand Duplantis ile Joshua Cheptegei, otomobil yarışçısı Lewis Hamilton, basketbolcu LeBron James, futbolcu Robert Lewandowski ve tenisçi Rafael Nadal yarışacak.

Yılın kadın sporcusu ise bisikletçi Anna van der Breggen, Alp disiplini kayakçı Federica Brignone, atlet Brigid Kosgei, tenisçi Naomi Osaka, futbolcu Wendie Renard ve basketbolcu Breanna Stewart arasından seçilecek.

Ödüller, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı mayıs ayında çevrim içi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Kategorilere göre adaylar şöyle:

Yılın erkek sporcusu

Armand Duplantis (İsveç - Atletizm)

Joshua Cheptegei (Uganda - Atletizm)

Lewis Hamilton (Büyük Britanya - Otomobil sporları)

LeBron James (ABD - Basketbol)

Robert Lewandowski (Polonya - Futbol)

Rafael Nadal (İspanya - Tenis)

Yılın kadın sporcusu

Anna van der Breggen (Hollanda - Bisiklet)

Federica Brignone (İtalya - Alp disiplini kayak)

Brigid Kosgei (Kenya - Atletizm)

Naomi Osaka (Japonya - Tenis)

Wendie Renard (Fransa - Futbol)

Breanna Stewart (ABD - Basketbol)

Yılın takımı

Arjantin Milli Takımı (Ragbi)

Bayern Münih (Almanya - Futbol)

Liverpool (İngiltere - Futbol)

Kansas City Chiefs (ABD - Amerikan futbolu)

Los Angeles Lakers (ABD - Basketbol)

Mercedes Formula 1 Takımı (Almanya - Otomobil sporları)

Yılın çıkışı

Ansu Fati (İspanya - Futbol)

Patrick Mahomes (ABD - Amerikan futbolu)

Joan Mir (İspanya - Motosiklet)

Tadej Pogacar (Slovenya - Bisiklet)

Iga Swiatek (Polonya - Tenis)

Dominic Thiem (Avusturya - Tenis)

Yılın geri dönüşü

Daniel Bard (ABD - Beyzbol)

Kento Momota (Japonya - Badminton)

Alex Morgan (ABD - Futbol)

Max Parrot (Kanada - Snowboard)

Mikaela Shiffrin (ABD - Alp disiplini kayak)

Alex Smith (ABD - Amerikan futbolu)

İyilik için spor

Boxgirls Kenya (Boks)

Fundacion Colombianitos (Kolombiya - Futbol ve Ragbi)

Kickformore (Almanya - Futbol)