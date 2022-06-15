Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden Altınordu'ya transfer
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya transfer olduğunu açıkladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Erdi'nin satın alma opsiyonu kullanılarak 3 milyon lira karşılığında İzmir temsilcisine transfer oldu.
"Erdi Dikmen'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 15, 2022
Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Erdi Dikmen, satın alma opsiyonu kullanılarak 3.000.000 TL karşılığında Altınordu Futbol Kulübü tarafından transfer edilmiştir.
Erdi Dikmen'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/r6tNuw54vg
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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