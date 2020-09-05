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MKE Ankaragücü'nde koronavirüs vakası
MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Covid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Ankaragücü pozitif vaka koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 21:49
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