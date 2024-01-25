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Spor
AA 25.01.2024 11:35

MKE Ankaragücü son haftalardaki performanstan memnun

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol Süper Lig'de iyi bir çıkış yakaladıklarını ve zor yenilen bir takım haline geldiklerini belirtti.

MKE Ankaragücü son haftalardaki performanstan memnun
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat, Süper Lig'de dün VavaCars Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaparak, ligde birbirine denk kuvvetli çok fazla takımın olduğunu aktardı.

Fırat, ligde ilk 2 sıra dışında her takımın birbirine yakın olduğunu vurguladı.

"Her maç çok zor, her galibiyet çok önemli. Karagümrük karşılaşmasında da sahada enerjisi yüksek, mücadeleci bir takım vardı. Takımımız sahadan net bir skorla galibiyet alarak ayrıldı. Süper Lig'de son 13 haftanın 11'inde yenilmeyen bir Ankaragücü var. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Kaybetmeme serimizi daha fazla kazanarak devam ettirmek istiyoruz."

Fırat, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

"Teknik ekibimizin belirlediği oyuncular var. Burada takımın enerjisini ve yakaladığımız ivmeyi daha da yukarı çekecek oyuncuları kulübümüze katmak çok önemli. Doğru transfer biraz zaman alabiliyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre içerisinde bazı oyuncuları takımımıza katacağız."

Fırat, Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yle oynayacakları maçı da değerlendirdi.

"Ligin en iyi kadrolarından birine sahip, aynı zamanda da Süper Lig'in lideri olan Fenerbahçe ile karşılaşacağız. MKE Ankaragücü olarak İstanbul'dan da iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum."

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