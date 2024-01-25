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Spor
AA 25.01.2024 10:40

Anadolu Efes Avrupa'da 824. maçına çıkacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında 26 Ocak Cuma günü Fransa ekibi Monaco'yu ağırlayacak.

Anadolu Efes Avrupa'da 824. maçına çıkacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 22 maçta 9 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada girdi. Monaco ise 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. basamakta yer aldı.

Anadolu Efes, Monaco'ya karşı sezonun ilk devresinde Fransa'da oynanan maçı 89-82 kazanmıştı.

Avrupa'da 824. maç

Lacivert-beyazlı takım, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 824. maçını oynayacak. Tarihinde Avrupa'da çıktığı 823 müsabakada 464 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 576. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 575 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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