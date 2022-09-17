Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü taraftarı tribünden takip edemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe, kendi sahasında bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Karşılaşmayı Sivassporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan deplasman tribününden izleyebilecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 1 puanla son sırada girdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, kötü gidişatı sonlandırıp ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor da ligde henüz galibiyetle tanışamadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Romanya deplasmanında Cluj karşısında 1-0 kazanmanın moraliyle Ankara'ya gelecek Sivasspor, ligde oynadığı 6 maçta 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan aldı.