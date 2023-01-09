Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Oğuz Ceylan'la yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuz Ceylan'la yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle Oğuz Ceylan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Oğuz Ceylan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Oğuz Ceylan, bu sezon ligde ve kupada 14 kez sarı-lacivertli formayı giymişti.
Kulübümüz ile Oğuz Ceylan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 9, 2023
Oğuz Ceylan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/AV14Te5ScX
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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