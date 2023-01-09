İspanya'da Barcelona, İtalya'da ise Napoli puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Geçen hafta sonu, İngiltere'de FA Cup maçları, Fransa'da ise yine Fransa Kupası maçları oynandı. Bu hafta, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Almanya'da Bundesliga maçları oynanmadı.

La Liga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Barcelona'nın galibiyet golünü 22. dakikada Ousmane Dembele attı.

Maçın uzatmalarının oynandığı 90+2. dakikada Atletico Madrid'den Stefan Savic ve Barcelona'dan Ferran Torres, bir pozisyonun ardından aralarında çıkan kavgadan dolayı kırmızı kart gördü.

Diğer yandan eski futbolcu Arda Turan, karşılaşmayı Civitas Metropolitano Stadyumu'nda onur tribününden izledi. Atletico Madrid Kulübünün davetlisi olarak gelen Arda Turan, maç başlamadan kısa bir süre önce adının anons edilmesinin ardından tribündeki taraftarları selamladı. Arda Turan, futbolculuk kariyerinde İspanya'da Atletico Madrid (2011-2015) ve Barcelona (2015-2018) takımlarının formasını giymişti.

La Liga'da şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Real Madrid'in Villarreal deplasmanında aldığı mağlubiyetin getirdiği fırsatı iyi değerlendiren Barcelona, puanını 41'e çıkartarak, eflatun-beyazlıların 3 puan önünde liderliği devam ettirdi.

Real Madrid deplasmanda Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Bu maçta Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı. Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.

La Liga'nın 16. haftası sonunda 41 puanı bulunan Barcelona lider durumda bulunurken, Real Madrid 3 puan geriden ikinci sırada yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Serie A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Napoli, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti. Önceki maçında bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan lider Napoli, Osimhen'in 19 ve Eljif Elmas'ın penaltıdan 82. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı.

Milan-Roma karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. Haftaya 2. sırada başlayan Milan, puan tablosunun 6. basamağındaki Roma ile puanları paylaştı. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı.

Monza ile Inter 2-2 berabere kaldı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Juventus, sahasında Udinese'yi 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 86. dakikada Danilo kaydetti. Juventus bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Serie A'nın 17. haftasını 44 puanla geçen Napoli'yi, 37 puana sahip Juventus ve Milan, 34 puanı bulunan Inter ve 31 puanlı Lazio ile Roma izledi.