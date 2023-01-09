Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray borsada da güldürdü
[Fotograf: AA]
Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 3-0 kazanan Galatasaray'ın hisseleri borsanın açılışında yüzde 10 değer kazanarak tavan oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sonuçlar borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Dünkü derbide lider Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan olurken, Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı.
Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul Galatasaray
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