Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Ali Koç, "Herkes motiveydi. Tribünlerin de ne kadar motive olduğunu görebiliyorsunuz. Öncelikle taraftarımızdan özür dileriz. Onların beklentisi farklıydı. Futbolun içinde bunlar var. Çok iyi başladık ama son 4 haftada düşüşe girdik. Yine de toparlayacak kişiler, aynı kişiler. 3 puandan öte bir şey değil. Biz burada, bu skora alışık değiliz. Yani yenildiğimiz zamanlarda böyle skorlar yoktu. Şunu da hatırlatayım, bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda, 4-0, 6-0 biz şampiyon olamıyorduk. Taraftarımızdan özür dilerken aynı zamanda umutlarını kaybetmemelerini, birlik ve beraberlikten kopmamalarını, çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kısacası oynadığımız futbol iyi futbol değildi. Bize yakışan, alışık olduğumuz Fenerbahçe futbolu değildi. Futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından daha fazla etkisi olabiliyor, oldu da. Sezon sonuna daha çok var ve inşallah sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Sezon içinde inişli, çıkışlı dönemler olabilir. Biz öyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil. Başka takımlarda inişli, çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Birkaç hafta önce Fenerbahçe şampiyonluğun favorisidir dedirten futbolcular bu futbolcular, teknik ekip bu teknik ekipse, bugün buraya geldiğimiz nokta itibariyle umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca ve aynı takım. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır. Eski günlerimize dönüp, kaldığımız yerden devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

"Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil"

Takımın bir düşüş yaşadığını ancak yakın zamanda toparlanacaklarını dile getiren Ali Koç, "Teknik konuları hocaya sorun. Hoca da uzun uzun açıklamalar yaptı. Sevabıyla, günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Dolayısıyla teknik konuları onlara sorabilirsiniz. Evet bir düşüş var ama her düşüşün bir çıkışı da vardır. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dediğim gibi dünyanın sonu değil. Biz rakibimize göre sezonun bütününe baktığınız zaman, sadece bugünkü rakibimiz değil, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimize de baktığınız zaman istatistiksel olarak yine rakamlar, oyun şekli, güzelliği, ezici galibiyetler bizden yana oldu. Biz bunları yaşadık. Ama sonuçta 4-0 da kazansanız, 2-1 de kazansanız 3 puan alıyorsunuz. O yüzden taraftarımızdan bir kez daha özür diliyorum. Ama rahat olsunlar, biz bu noktaya nasıl getirdiysek, bu noktadan sonra da aynı hocayla, kadroyla düzlüğe çıkacaktır. İçleri rahat olsun" diye konuştu.

"Bizim transferde bir yoğurt yiyişimiz var"

Takımdaki futbolcuların isimlerinin başka kulüplerle anılmasının, oyuncular üstünde olumsuz bir etki yaratıp, yaratmadığı yönünde gelen soru üzerine Ali Koç, "5 sezondur bizim nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bizim transferde bir yoğurt yiyişimiz var. Bir sürü isim bize yakıştırılıyor. Bunların hiçbiriyle şu an ilgilenmiyoruz. Ama şununla, bununla ilgilenmiyoruz diye açıklama yapmadık. Belki 1, 2 tanedir o da mecbur kaldığımız içindir. Transfer haberleriyle, dedikodularıyla bizim performansımızın düşüşünün bir paralellik arz ettiğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Derbi maçın ardından Altay Bayındır'a tepki gösterilmesi hakkında düşünceleri sorulan Ali Koç, "Bu konuyla ilgili bu gece bir yorumda bulunmayacağım" dedi.

"Burada ne zaferler, galibiyetler alındı şampiyonluk gelmedi"

Takıma ve teknik direktör Jorge Jesus'a güvendiğini dile getiren Ali Koç, "Daha 19 hafta var. 4 puan fark nedir ? Unutmayın, burada ne zaferler, galibiyetler alındı şampiyonluk gelmedi. Dolayısıyla göreceğiz, köprünün altından daha çok sular akacaktır. İyi günde konuşmak kolay, kötü günde de konuşabilmek lazım. Ben takımıma, hocama güveniyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ama bugün bir basiretsizlik vardı bizde. Eski günlere dönmek bizim elimizde. 1, 2 hafta içinde alıştığımız, beğendiğimiz, methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Önemli bir rakibimize karşı, önemli bir 3 puan kaybettik"

Sarı-lacivertli ekibin derbi maçlarda performansının bu sezon düşük olup, olmadığıyla ilgili gelen bir soru üzerine Ali Koç, şu cevabı verdi:

"Türkiye'deki derbiler üzerine bakarsan bu sene öyle gözüküyor. Avrupa'da derbi seviyesindeki maçlarda muhteşem futbol oynamıştık. Dolayısıyla çok fazla üstünde durmamak lazım. Önemli bir rakibimize karşı, önemli bir 3 puan kaybettik. Dünyanın sonu değil. Ben takıma güveniyorum. Taraftarımızın da güvenmeye, inanmaya devam etmelerini önemle rica ediyorum. Burada yarattıkları atmosfer için teşekkür ediyorum. Onları eve mutlu yollayamadığımız için özür diliyoruz."