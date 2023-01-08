Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcu, ligde 3 maç aradan sonra kadroya alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev vermediği Mauro Icardi'yi yedekler arasında tuttu.

Forvette Barış Alper Yılmaz forma giydi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine forvette Barış Alper Yılmaz ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yanı sıra son haftalardaki performansıyla öne çıkan santrforlardan Bafetimbi Gomis'i de derbide yedekte tuttu.

Buruk, derbide hücum bölgesinde 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Son maça göre kadroda 3 değişiklik

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Fenerbahçe derbisine çıktı.

Süper Lig'de geride kalan hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekildi.

Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Icardi, Gomis, Van Aanholt ve Midtsjö'nün yanı sıra Okan Kocuk, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram ve Juan Mata yer aldı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Mathias Ross ile Haris Seferovic, derbinin kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray'da 7 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi

Galatasaray'da 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi.

Leo Dubois, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Alper Barış Yılmaz, Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.

Galatasaray yönetimi takımı yalnız bırakmadı

Galatasaray Kulübü yönetimi, Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.

Kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioglu, Can Natan, Bora Bahcetepe, Rıza Morova, Dikran Gülmezgil, Cem Soylu ve Emir Aral ile Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri Erden Timur, İbrahim Hatipoglu, Emin Imanov, Mustafa Aktaş ve Nihat Kırmızı, derbi maçı Ülker Stadı'nda takip etti.

Maç sonu röportajlarına çıkmama kararı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırması nedeniyle derbinin ardından yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonunu da bilgilendirdi.