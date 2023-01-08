Osmangazi Atletizm Salonu'nda yapılan müsabakalarda 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde sporcular yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli koşular, üç adım atlama, uzun atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama ile gülle atma yarışları gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]