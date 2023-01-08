Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salon Olimpik TOHM Deneme Yarışmaları Bursa'da yapıldı
[Fotograf: AA]
Bursa'da düzenlenen Salon Olimpik TOHM Deneme Yarışmaları'nda kadın ve erkek toplam 583 atlet mücadele etti.
Osmangazi Atletizm Salonu'nda yapılan müsabakalarda 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde sporcular yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Organizasyonda 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli koşular, üç adım atlama, uzun atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama ile gülle atma yarışları gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
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