Federasyonun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen ve dün başlayan 3 Bant 25 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi.

Müsabaka sonuçlarına göre milli takıma giren sporcular şöyle:

1. Seymen Özbaş

2. Selahattin Özkul

3. Doğukan Çorbacı

3. Mustafa Oğuz Ceylan

Türkiye Bilardo Federasyonu, milli takıma seçilen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.