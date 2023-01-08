Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilardoda 3 Bant 25 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri yapıldı
[Fotograf: AA]
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 3 Bant 25 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyonun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen ve dün başlayan 3 Bant 25 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, bugün yapılan müsabakaların ardından sona erdi.
Müsabaka sonuçlarına göre milli takıma giren sporcular şöyle:
1. Seymen Özbaş
2. Selahattin Özkul
3. Doğukan Çorbacı
3. Mustafa Oğuz Ceylan
Türkiye Bilardo Federasyonu, milli takıma seçilen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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