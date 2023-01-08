Spor Toto Süper Lig'de 2023 yılının ilk derbisi Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Galatasaray, lider gittiği Kadıköy'den farklı kazanarak lider ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 90+10. dakikada Icardi filelerle buluşturdu.

Ligde üst üste yedinci maçını kazanan Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir virajı döndü. Sarı kırmızılılar, derbiyi kazanarak ezeli rakibiyle olan puan farkını açarak 39 puana yükseldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Ligde üst üste aldığı Bitexen Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yenilgi aldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, ligde dördüncü mağlubiyetini alarak 35 puanda kaldı ve rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkarttı.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray'ın iki golü ofsayta takıldı

14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ağlara gönderdiği gol, gol öncesinde topa hareketlenen Victor Nelsson'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'da Mertens ilk yarının bitişi düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü. Sarı kırmızılı oyuncu ligin 19. haftasında Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe yine 10 kişi tamamladı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Galatasaray ise Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI - 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında, gol öncesinde topa hareketlenen Victor Nelsson'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

GALATASARAY'IN İKİNCİ GOLÜ DE OFSAYTA TAKILDI - 16. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ilerleyerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ - 32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1.

36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

[Fotoğraf: İHA]

37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.

45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Oliveira’nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper topla buluştu. Barış Alper’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.

53. dakikada King’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Crespo’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

66. dakikada Rashica’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens’in şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

67. dakikada Crespo’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Osayi-Samuel’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 78. dakikada Midtsjo’nun pasında Fenerbahçe yarı sahasında Icardi topla buluştu. Icardi, pasını Kerem’e aktardı. Ceza sahası sol çaprazından kaleye sokulan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’ın bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-2

KIRMIZI KART - 84. dakikada İrfan Can Kahveci’nin, Dubois’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umu Meler, VAR’a danışarak kırmızı kart olarak değerlendirdi.

90+5. dakikada Berkan, ara pasında ceza sahası içindeki Icardi’ye topu aktarmak istedi. Kaleci Altay pozisyonu sezerek meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

GOL - 90+10. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pasında Icardi ceza sahası dışında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Icardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-3

Mücadele, konuk sarı-kırmızılı ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Dk. 46 Lincoln), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk. 90+1 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 70 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King, Batshuayi (Dk. 69 Valencia).

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 77 Midtsjo), Rashica (Dk. 70 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 70 Torreira), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+3 Mata), Barış Alper Yılmaz (Dk. 76 Icardi).

Sarı kartlar: Dk. 11 Henrique, Dk. 87 Valencia, Dk. 87 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 26 Boey, Dk. 26 Oliveira, Dk. 34 Nelsson, Dk. 45+7 Mertens, Dk. 75 Berkan Kutlu, Dk. 90+11 Icardi (Galatasaray)

Goller: Dk. 32 Oliveira, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+10 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)