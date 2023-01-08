Avustralya'da düzenlenen organizasyonun finalinde, kadın ve erkek tenisçilerden oluşan ABD ile İtalya takımı mücadele etti.

Erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, İtalyan Matteo Berrettini'yi 7-6(4), 7-6(6)'lık setlerle yenerken, Frances Tiafoe ise Lorenzo Musetti'yi 6-2 kazandığı ilk set sonrasında omuzundan sakatlığı bulunan İtalyan raketin maça devam edememesi nedeniyle hükmen mağlup etti.

Kadınlarda ABD'li tenisçilerden Jessica Pegula, İtalyan rakibi Martina Trevisan'ı 6-4, 6-2'lik setlerle ABD'li Madison Keys ise İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-3, 6-2 setlerle yendi.

Final maçlarında, erkeklerde iki ve kadınlarda iki maç olmak üzere İtalya takımı karşısında toplam 4 maçtan da galip ayrılan ABD takımı şampiyonluğa ulaştı.