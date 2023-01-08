Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 45. Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Duvedmi ile Riyad şehirleri arasındaki 346 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 34 dakika 24 saniyelik derecesiyle Bahreyn Raid takımından Loeb kazandı. Fransız sürücü, kariyerindeki 18. etap şampiyonluğuna ulaştı.

Etapta, Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah, Loeb'in ardından 2 dakika 11 saniye farkla ikinci oldu. Yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçen İspanyol Carlos Sainz, özel bölgede hız limitini aştığı gerekçesiyle 5 dakika ceza alarak etap üçüncülüğü elde etti.

Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 defa kazanan Al-Attiyah, genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah ile en yakın takipçisi Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo) arasındaki fark, 1 saat 3 dakika 46 saniyeye çıktı.

Motosiklette Branch kazandı

Motosiklet kategorisinde Hero MotoSports takımı adına yarışan Ross Branch, etabı 3 saat 46 dakika 18 saniyede tamamlayarak birinciliğe ulaştı.

Botsvanalı sürücüyü, BAS World ekibinden ABD'li Mason Klein 1 dakika 33 saniye, Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull GasGas) da 3 dakika 15 saniye geriden takip etti.

ABD'li Skyler Howes, Arjantinli Kevin Benavides'in 1 dakika 13 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Yarışa, bir gün dinlenme arası verilecek. 9. etap, 10 Ocak Salı günü Riyad ile Haradh şehirleri arasındaki 358 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.