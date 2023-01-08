Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf, konuk ekip Galatasaray oldu. Maçın 14 ve 16. dakikasında attığı goller ofsayta takılan sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Sergio Oliviera ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları gole çevirmeyi başaramadı. Bu devre oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Galatasaray, 78. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. 0-2.

[Fotoğraf: Reuters]

İrfan Can Kahveci'nin 86. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+10. dakikada Galatasaray'ın üçüncü golüne engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Derbi öncesinde rakibinin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, kazanması durumunda liderliğe yükseleceği karşılaşmada Galatasaray'a farklı kaybederek farkın 4 puana çıkmasını önleyemedi.

Kadıköy'de ilk kez suskun

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon Galatasaray derbisine kadar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahasında 16 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde en az bir gol bulmayı başarmıştı.

Evinde ligde 9 maçta 26, Avrupa'da 6 karşılaşmada 15 ve kupada tek mücadelede 3 gol bulan Fenerbahçe, ilk kez sahasında gol sevinci yaşayamadı.

İrfan Can kızardı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü. Müsabakanın 69. dakikasında Rossi'nin yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 86. dakikada Dubois'ya faul yaptı.

Derbinin hakemi Halil Umut Meler, pozisyonun ardından ilk anda kartına başvurmazken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu inceleyen Meler, İrfan Can'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

[Fotoğraf: İHA]

Ferdi'ye sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, 2-0'dan sonra Ferdi Kadıoğlu lehine tezahüratta bulundu.

Maç boyunca iyi bir mücadele gösteren oyuncularını alkışlayan taraftarlar, uzun süre oyuncuya destek oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, aynı süreçte Serdar Aziz ve Altay Bayındır'a ise tepki gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Kuntz tribünden izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, derbiyi tribünden takip etti.

Deneyimli teknik adam, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile izledi.