Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'deki önemli maçlarda sınıfı geçemedi. Sarı lacivertli takım, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı 3 büyük maçta da beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı ilk derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kadıköy ekibi, daha sonra önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor'a rakip sahada 2-0 mağlup oldu.

Son olarak lider Galatasaray'ı konuk eden sarı lacivertliler, ezeli rakibine 3-0 yenilerek taraftarlarını üzdü.

42 golle ligin en üretken takımı konumundaki Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 3 maçta da rakip fileleri havalandıramadı.

Bu sonuçların ardından Jorge Jesus, 25 yıl sonra Fenerbahçe'de sezonunun ilk yarısında, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray karşısında galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Kadıköy ekibinde bu hayal kırıklığını daha önce 1998-1999 sezonunda görev yapan Joachim Löw yaşamıştı.