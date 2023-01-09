NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında, play-off'a kalmak için mücadele eden Timberwolves, bir ara 20 sayı farkla geriye düştüğü oyunu bırakmadı ve Rockets'ı yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Sezonun 20. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 22 sayı ve 6 asist, Anthony Edwards 21 sayı ve 4 ribaunt, Rudy Gobert 18 sayı ve 11 ribaunt, Taurean Prince 14 sayı ve 4 asist, Jaden McDaniels 12 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan konferans sonuncusu Rockets'ta Kevin Porter 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 3'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla mücadele etti.

Cavaliers farklı kazandı

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 112-98'lik skorla geçti.

Bu sezon 26. kez kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 22 sayı ve 7 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, Evan Mobley 14 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Isaac Okoro 14 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, oyuna sonradan girerek 13 dakika 44 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman 3 sayıyla oynadı.

Mağlubiyet serisi 6 maça çıkan Suns'ta Duane Washington 25, Mikal Bridges 15 sayı, Deandre Ayton 14 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Jock Landale 14 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Nets kazanmasına rağmen Durant'i kaybetti

Ligde son dönemin formda ekibi Brooklyn Nets, çekişmeli geçen mücadelenin ardından deplasmanda Miami Heat'i 102-101 yenerek Doğu Konferansı'nda 27. galibiyetine imza attı.

Son 10 maçın 9'unu kazanan Nets'te Kyrie Irving 29 sayı ve 6 asist, Kevin Durant 17 sayı ve 5 ribaunt, Nic Claxton 13 sayı ve 11 ribaunt, Seth Curry 14 sayıyla galibiyeti getirdi.

Maçtaki performansıyla Dominique Wilkins'i geçerek NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu konumuna gelen Durant, 3. çeyrekte sağ dizinden sakatlanarak oyunu terk etti.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Heat'te Jimmy Butler 26 sayı ve 8 ribaunt, Tyler Herro 24 sayı ve 4 ribaunt, Bam Adebayo 10 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti.

Furkan Korkmaz'ın takımı Sixers, kazandı

Philadelphia 76ers'ın, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 123-111'lik skorla geçtiği mücadelede 6 dakika 34 saniye sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise skora 2 sayıyla katkıda bulundu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-123

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-105

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 116-111

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 123-118

Miami Heat-Brooklyn Nets: 101-102

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 96-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 120-109

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 98-112

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-112