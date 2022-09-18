MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Lige kötü bir başlangıç yapan teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki MKE Ankaragücü, kötü gidişatı sonlandırarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Beridze ile 44. dakikada Sowe attı. Sarı lacivertli takım puanını 4'e yükseltti.

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor galibiyet hasretini 7 puana çıkarttı. Sivasspor'un tek golünü ise 48. dakikada Clinton N'Jie kaydetti. Kırmızı beyazlılar haftayı 4 puanla kapattı.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü taraftarı tribünden takip edemedi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle MKE Ankaragücü, kendi sahasında bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Karşılaşmayı Sivassporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan deplasman tribününden izleyebildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada MKE Ankaragücü, öne geçti. Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahasında buluşan Beridze, düzgün bir kontrolle meşin yuvarlağı önüne aldı. Dar alanda rakiplerinden sıyrılan Beridze, plase vuruşla topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturdu. 1-0.

11. dakikada Pedrinho, ceza sahası dışının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal Vural, üzerine gelen topu kornere tokatladı.

21. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye gelen topu kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak kornere çeldi.

26. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı sağına uçarak kurtardı.

GOL - 44. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Beridze'nin sol kanattan ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen sol direkten döndü. Direkten dönen topu, altıpasın içinde boş kaleye Sowe gönderdi. 2-0.

45+4. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza yayına çevirdiği topa Charisis, gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon başında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ulvestad'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan N'Jie, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

62. dakikada Sowe'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre topa vurmakta biraz gecikince çektiği şutta araya Goutas girdi ve kaleye gitmesini engellediği meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Yatabare'nin soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kurtardı.

90+9. dakikada ceza sahasına gönderilen topta N'Jie sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. N'Jie'nin vuruşunda Gökhan Akkan topu kurtararak kritik bir kurtarışa imza attı. Aynı dakikada sağdan kullanılan köşe atışında ceza sahasında müsait durumdaki Goutas'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan (Dk. 79 Kevin Malcuit), Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 65 Ghayas Zahid), Pedno (Dk. 46 Gboly Ariyibi), Beridze (Dk. 79 Jese), Sowe (Dk. 88 Federico Macheda)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 75 Alaaddin Okumuş), Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ahmed Musa (Dk. 19 N'Jie), Ulvestad, Charisis (Dk. 68 Isaac Cofie), Gradel, Sabi'a (Dk. 68 Hakan Arslan), Angielski (Dk. 46 Mustapha Yatabare)

Goller: Dk. 2 Beridze, Dk. 44 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 48 Clinton N'Jie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Goutas, 45+7 Charisis, Dk. 64 Uğur Çiftçi, 90+5 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Pedrinho, Dk. 82 Marlon, Dk. 90+1 Malcuit (MKE Ankaragücü).