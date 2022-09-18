Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Ligde ikinci beraberliğini alarak Süper Lig'in namağlup tek ekibi olmaya devam eden Medipol Başakşehir 14 puana yükseldi.

Öte yandan turuncu-lacivertli ekip, 6 maçta da kalesinde gol görmedi.

Ligde bir haftayı bay geçen Fatih Karagümrük de ikinci beraberliğini alarak 6 puana yükseldi.

Uzatma bölümünde her iki takımdan 1'er oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir 90+3. dakikada direk kırmızı kart, Fatih Karagümrük Shukurov 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

35. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Münir'in ara pasıyla Traore, Fatih Karagümrük ceza sahasında topla buluştu. Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Viviano topu kontrol etti.

45+5. dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı frikiği Caner Erkin kullandı. Caner'in ceza yayı önünden kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Volkan çıkardı. Dönen topa Jimmy Durmaz vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Caner'in kullandığı uzun taç atışında Diagne topu kafa ile altıpas önüne indirdi. Kouassi'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

54. dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında ceza sahasına giren Kouassi'nin dar açıdan yerden sert gönderdiği top, ters taraftaki direkten geri döndü. Boşta kalan topa Borini vurdu, takım arkadaşına çarpan top auta çıktı.

63. dakikada gelişen Karagümrük atağında, Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu altıpas önünde Kouassi kontrol etti. Kouassi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

68. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topu kontrol eden Szysz, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Lima'ya yerden pasını attı. Lima'nın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

90+1. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Berkay sol kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yerden sert gönderdiği topa Karagümrük'te Baniya'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Emre Belözoğlu: Bugün çok ağır ve çok hantal kaldık

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Çok yoğun dönemden geçen bir takımız, bugün itibarıyla baktığınızda ilk yarıda tek doğru yaptığımız şey önde baskıydı. Ön tarafta daha doğru, daha hızlı oynayabilecek bir takım olduğumuzu birçok kez gösterdik. Bugün çok ağır ve çok hantal kaldık. İkinci yarı hamleler yaptık, oyuna girenlerin performansından memnun değilim. Ne olursa olsun kazanmalıydık ama her şeye rağmen kaybetmemek de önemli. Karagümrük kazanabilecek bir iki pozisyon yakaladı. Oyun organizasyonumuza sadık bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bugünkü performans değerlendirme yapmamız gereken ve öz eleştiri yapmamız gereken bir performans."

[Fotoğraf: AA]

Belözoğlu, bugünkü oyunda yoğun maç trafiğinin etkisi olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.

"Bugün, Fiorentina karşısında oynamayan 6-7 oyuncuyla maça başladık ama sanki herkes iki gün önce o maçta oynamış gibiydi. Ama olabiliyor bunlar. Oyuncularımdan her zaman dominant bir oyun talep ediyorum. Her maç aynı şekilde olması gerçekten kolay değil, bazen böyle maçlar olacak. Geçen sezon yine Karagümrük ile böyle bir maç oynamıştık, kaybetmiştik. Bugün kaybetmedik ama sevinmiyorum. Hiçbir zaman beraberliğe sevinen biri değilim. Oyuncularda mental yorgunluk olabiliyor. Milli ara bize her zaman iyi geldi. Bu kez de öyle iyi geleceğini umuyorum. Doğru bir yoldayız."

Andrea Pirlo: Bu sahada oynayıp gol yememek kolay değil

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İyi bir takıma karşı, bana göre ligin en iyi takımı olabilecek düzeyde bir takımla karşılaştık. Takımın verdiği reaksiyondan memnunum. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Zor bir mücadele oynayacağımızı biliyorduk. Biz de rakip de birkaç pozisyona girdi ama bu sahada oynayıp gol yememek kolay değil. Biz bunu başardık, genel olarak çok fazla pozisyon da vermedik."

[Fotoğraf: İHA]

Pirlo, Diagne'nin oyundan çıkarken verdiği tepki hakkında konuştu.

"Digane hep oynamak isteyen ve hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu şekilde hareketler normal. Ama yorgundu, o dakikada savunma arkasına hareketlenecek bir oyuncuyu tercih ettim."

İtalyan teknik adam, Diagne ile Biglia üzerine pres yapmaları hakkında da "Biglia’nın önlenmesine hazırlandık. Başakşehir’de en önemli aktör olacağını biliyorduk ve Diagne ile kendisini marke edip kanatlardan da beklere baskı yapmak istemiştik." şeklinde konuştu.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 58 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 86 Aleksic), Traore (Dk. 86 Okaka), Münir (Dk. 65 Szysz), Keny (Dk. 58 Serdar Gürler)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 25 Biraschi), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 86 Caulker), Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi (Dk. 86 Burak Kapacak), Borini, Diagne (Dk. 79 Colley)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 57 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)