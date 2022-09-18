Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 25 Eylül'e ertelendi.
Bugün yapılması gereken olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Olağanüstü genel kurul, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Olağanüstü Genel Kurulumuz, salt çoğunluk sağlanamadığı için 25 Eylül 2022 tarihinde Pazar günü saat 10.00’da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. pic.twitter.com/xQRzUp5uPH— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) September 18, 2022
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