Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, kupada da yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Kupaya 4. turda katılan MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Beşiktaş ise Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u elemeyi başardı.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

22 yıllık çeyrek final hasreti

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıldır çeyrek final göremiyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyor.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.