İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Başkent ekibi, iki kez geri düştüğü maçı kazanarak nefes aldı.

MKE Ankaragücü'nün gollerini 16. dakikada Saba Lobjanidze, 48. dakikada Torgeir Börven, 78. dakikada Paintsil, 89. dakikada penaltıdan Emre Güral attı.

Konyaspor'un gollerini ise 29. dakikada penaltıdan Uğur Demirok, 38. dakikada Milosevic, 69. dakikda Nejc Skubic ağlarla buluşturdu.

Ankaragücü'nde Jonathan Bolingi 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ankaragücü maçı 10 kişi tamamladı.

Sezonun ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü puanını 5'e çıkarttı. İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sağ taraftan Diousse'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin solundan dışarı çıktı.

GOL - 15. dakikada savunmadan Pinto'nun gönderdiği uzun topa Lobzhanidze hareketlendi. Bu sırada Sehic kalesini terk edip ceza alanı dışına kadar çıkmıştı, Lobzhanidze tek dokunuşla topu ağlara yolladı. 1-0

PENALTI - 27. dakikada Bolingi'nin müdahalesiyle Milosevic ceza sahası içinde yerde kaldı hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 29. dakikada Uğur Demirok beyaz noktadan yaptığı vuruşta topu kalecinin soluna doğru gönderdi, Friedrich köşeyi tuttursa da gole engel olamadı. 1-1

GOL - 38. dakikada Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Jevtovic arka direğe ortaladı, Skubic'in kafayla indirdiği topa Milosevic ceza alanı ön çizgisinden gelişine çok sert ve düzgün vurdu. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48 dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Stelios Kitsiou'nun ortasına arka direkte Börven kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. 2-2

56. dakikada Skubic'in ceza sahası sağ taraftan etkili vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich topu güçlükle kurtararak gole izin vermedi.

GOL - 69. dakikada Marko Jevtovic'in orta alandan ceza sahasına doldurduğu topa sağ kanattan savunma arkasına sarkan Skubic, ceza alanında bomboş durumda kafayı vurdu. Kaleci Friedrich'in üzerinden giden top ağlarla buluştu. 2-3

GOL - 78. dakikada Saba Lobzhanidze'nin derinlemesine pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Paintsil, tek vuruşla topu ağlara yolladı. 3-3

PENALTI - 86. dakikada MKE Ankaragücü'nde ceza sahası içinden Lobjanidze'nin vurduğu top İttifak Holding Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ın eline çarpttı. Bunun üzerine pozisyonun penaltı olduğuna dair yapılan yoğun itirazlar üzerine hakem Mete Kalkavan pozisyonu VAR'da inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren düdüğü çaldı.

GOL - 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Güral, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 4-3

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-3 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Dk. 66 Ender Aygören), Lukasik, Bolingi, Endri Çekiçi (Dk. 77 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 90+1 Atila Turan), Borven (Dk. 77 Paintsil)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Shengelia), Hurtado (Dk. 85 Faruk Miya)

Goller: Dk. 15 Lobjanidze, Dk. 48 Borven, Dk. 78 Paintsil, Dk. 89 Emre Güral (penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 29. Uğur Demirok (penaltıdan), Dk. 38 Milosevic, Dk. 69 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Bolingi (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20. Diousse, Dk. 90 Emre Güral, Dk. 90+1 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 21 Uğur Demirok, Dk. 39 Jevtovic, Dk. 88 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)

Mustafa Dalcı: Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Dalcı, çok ciddi bir takımla oynadıklarını aktardı.

"İki kez geriye düşmemize rağmen oyuncularımın içeride göstermiş olduğu ciddi mücadele ve arzuları bu sonucu getirdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Maçın gidişatı 3-5-2 oynayan takımlara karşı bazen oyun içerisinde stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Satranç gibi maç oldu diyebilirim, yenik duruma düştüğümüzde riskleri almak zorundaydık, 4-4-2'ye dönmek zorunda kaldık bazen. Bu da oyun içerisinde bize belli zamanlarda avantaj getirdi. Dolayısıyla zor süreçler yaşıyoruz, haftalardır galip gelemeyen bir MKE Ankaragücü vardı. Oyuncularımın üzerinde ciddi anlamda bir baskı vardı. Dolayısıyla bu galibiyet gerçek anlamda belli bir kimliğe bürünmemize sebep oldu. İleriye daha umutlu bakıyoruz, tabii ki ayağımızın yere basması gerekiyor, bu bir başlangıç, umarım bundan sonra galibiyetlerin serisi devam edecektir."

İsmail Kartal: Buradan en az bir puanla ayrılmak istiyorduk

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal da puan ya da puanlar almak için geldiklerini belirtti.

"Maça da iyi başladık, ama bir anda defans hattında bir anlaşmazlık üzerinden arkaya bir sürpriz oyuncu kaçırdığımız için bir gol yedik. Sonra telafi ettik öne geçtik, iki sefer öne geçtiğimiz halde deplasmanda 3 gol atıp rakibimizden 4 gol yedik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu."

"4 gol birden yememiz biraz düşündürücü"

"Buradan en az bir puanla ayrılmak istiyorduk, ama sonuçta bugüne kadar rakibe en az pozisyon veren 2-3 takımdan biriydik Türkiye liginde, bugün 4 gol birden yememiz biraz düşündürücü. Bunu hafta içi irdeleyeceğiz. Bunların olmaması gerekiyor, biz takım savunmasıyla öne çıkan bir ekibiz. Rakiplere az pozisyon veriyorduk ama bugün deplasmanda 3 gol atıp 4 gol yiyorsak, bunu çok iyi irdeleyip gözden geçireceğiz. Güzel bir maç oldu rakibimiz de iyi mücadele etti. Her iki takım da kazanabilirdi onları da tebrik ediyorum, biz de bu maçtan ders çıkartıp önümüze bakacağız."