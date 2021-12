Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden 73 yaşındaki Cemal Aydın için MKE Ankaragücü Kulübü Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törende eşi Gülennur Aydın, oğlu Cem Aydın, kızları Gülce Aydın ve Naz Eskiyapan taziyeleri kabul etti.

Törene Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, MKE Ankaragücü'nün eski başkanları, teknik direktörleri, futbolcular ve merhumun ailesi ile çok sayıda yakını katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Törende konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Cemal Aydın gibi değerli bir başkanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

"Dünyanın en zor işlerinden birisi de kulüp başkanlığıdır. Çünkü her zaman hedeftesiniz ve eleştiri okları her zaman size dönüktür. Her zaman başarılı olmak zorundasınız, başarılı olmanız da taltif edilmeniz anlamına gelmiyor, belki bunu en iyi rahmetli Cemal abimiz yaşamıştır."

Cemal Aydın'ın ailesi adına konuşan oğlu Cem Aydın da "Ankaragücü'ne gerek sportif gerekse tesis alanlarında çok büyük katkısı olan babamı maalesef 8 Aralık'ta kaybettik. Biz o gün sadece babamızı değil yol rehberimizi de kaybettik." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Cemal Aydın'ın naaşı Ankaragücü'nün eski başkanlarının omuzlarında cenaze aracına konulduktan sonra, namaz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

Cemal Aydın naaşı, cuma namazı vakti Ahmet Hamdi Akseki Camiii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına merhumun oğlu Cem Aydın ve aile yakınlarının yanı sıra Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy, Eski MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.