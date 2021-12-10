Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Yeşil-mavililer, bu sezon ligin 9. haftasında Erkan Özdamar'ın görev yaptığı Giresunspor mücadelesini deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 15 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Göztepe'de 3 eksik

Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Kart cezalıları Obinna Nwobodo ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.