Rizespor Göztepe ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Yeşil-mavililer, bu sezon ligin 9. haftasında Erkan Özdamar'ın görev yaptığı Giresunspor mücadelesini deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi.
Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 15 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Göztepe'de 3 eksik
Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.
Kart cezalıları Obinna Nwobodo ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.
Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.
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