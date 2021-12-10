Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
86. Büyük Atatürk Koşusu için kayıt devam diyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Pazartesi günü 86. kez düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek organizasyona kayıtları devam ediyor.
Dikmen Keklik Pınarı mevkisinde 27 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak yol koşusu, Ulus'taki Ankara Garı’nın önünde sona erecek.
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