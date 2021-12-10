Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek organizasyona kayıtları devam ediyor.

Dikmen Keklik Pınarı mevkisinde 27 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak yol koşusu, Ulus'taki Ankara Garı’nın önünde sona erecek.